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Сніг з дощем та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 20 січня 2021 08:00
Сніг з дощем та мороз: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 20 січня, на заході, півдні та в центрі очікуються опади. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -15 до +2 градусів, однак вночі очікуються сильні морози до -24.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій західній території України, а також в Житомирській області та Криму очікується мокрий сніг. У всіх інших регіонах буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів.

У західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від -5 до +2, а вночі вона буде від -15 до -3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -12 до -2, а вночі від -24 до -11.

У східних областях температура повітря вдень становитиме від -15 до -7, а вночі вона буде в межах -22 -14.

Сніг з дощем та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від -9 до -6, а вночі від -21 до -17.

Сніг з дощем та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 20 січня у деяких західних областях очікується сильний вітер та хуртовини.

До цього синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Вже найближчими днями морози відступлять.

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