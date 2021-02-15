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У Карпатах є загроза сходження лавин

Новость на русском → Карпати, Понеділок 15 лютого 2021 10:03
У Карпатах є загроза сходження лавин Фото: погода в Карпатах (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 15 лютого, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Такі данні навів Укргідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, на високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей та у горах Львівської області очікуються хуртовини та снігопади. У зв'язку з цим збережеться значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, у Карпатах групи рятувальників шукають заблукалого туриста. Він пропав в районі гори Гемба. Відомо, що в цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів.

Також РБК-Україна писало, що, 15 лютого, погода в Україні буде морозною. У західних регіонах очікується сніг, в інших областях мінлива хмарність.

Крім того, в країні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг. При цьому в четвер, 18 лютого, очікується невелике потепління на півдні і заході країни.

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