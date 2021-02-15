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Снігопад на заході і до -18 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 08:00
Снігопад на заході і до -18 градусів: прогноз погоди на сьогодні Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 15 лютого, погода в Україні буде морозною. У західних регіонах очікується сніг, в інших областях мінлива хмарність.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх західних областях очікується сніг, температура повітря вдень від -8 до 0, вночі від -5 до -7. На півночі мінлива хмарність, вдень від -6 до -8, вночі від -13 до -15.

В центральній частині очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря від -5 до -8, вночі від -9 до-12. На сході вдень від -6 до -9, вночі від -13 до -18.

У південних областях України теж мінлива хмарність, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8. У Криму вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8.

Снігопад на заході і до -18 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від -6 до -8, а вночі від -10 до -12. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Нагадаємо, з понеділка у Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.

Крім того, раніше повідомлялося, як регіони України справляються з наслідками снігопадів, які на цьому тижні призвели, зокрема, до транспортного колапсу.

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