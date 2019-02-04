У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпека зберігається в горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей

В горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье в результате схода лавины перекрыли автодорогу. В Закарпатской области вблизи села Деловое (Раховский район) на автодорогу Н-09 сошла снежная лавина, снег перекрыл половину проезжей части.

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше в районе Рысы сошла снежная лавина, в результате чего пострадали четыре человека. Пострадавший, который дольше всех находился под лавиной, был доставлен вертолетом в одну из больниц Кракова.

Добавим, 20 января в Швейцарии в результате схода двух лавин погибли по меньшей мере 2 человека. В кантоне Фрибург под лавину попала группа лыжников, которая состояла из 14 человек. В результате инцидента погиб 55-летний мужчина, еще 2 человека получили травмы.