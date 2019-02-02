У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Лавинна небезпека зберігається у горах та на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в Карпатах сохраняется высокая опасность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что по данным Украинского гидрометцентра, с 2 по 4 февраля, в связи с осадками и оттепелью, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность уровня 3.

"В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в результате схода лавины перекрыли автодорогу. В Закарпатской области вблизи села Деловое (Раховский район) на автодорогу Н-09 сошла снежная лавина, снег перекрыл половину проезжей части.

Напомним, в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны. Службами в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.