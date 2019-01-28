У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

На високогір'ї і в горах Закарпатської, Івано-Франківської областей зберігається значна небезпека сніголавинна

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 28 января, на высокогорье и в горах Закарпатской, Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 28 января. В частности, в первой половине дня 28 января на Правобережье страны, в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м ("желтый" уровень опасности).

28 января 2019 года на территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха днем опустится до -9.

По данным синоптиков, на западе переменная облачность, температура воздуха днем от -1 до +5, ночью от -3 до -8. На севере Украины днем от -3 до -9, ночью до -16. В центральных областях днем также синоптики прогнозируют переменную облачность, днем от 1 до -7, ночью от -4 до -6

В восточных областях Украины температура днем от -3 до -7, ночью от -7 до -13. На юге страны днем температура от 0 до +5, ночью от -2 до -9.

В столице Украины 28 января облачно, днем от -3 до -5, ночью от -11 до -13. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.