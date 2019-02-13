В Карпатах зберігається лавинна небезпека

У горах очікуються снігопади і хуртовини

В Карпатах сегодня, 13 февраля, сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 13 февраля в результате снегопадов и метели в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 13 февраля в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов. В частности, в Черкасской - 74, Киевской - 69, Черниговской - 18, Сумской - 15, Кировоградской - 8 и Днепропетровской - 4 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Отметим, по прогнозам синоптиков, сегодня на территории Украины без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +6. На западе днем от 0 до +3, ночью от -1 до -5, на севере Украины днем от 0 до +3, ночью от -1 до -4. В центре днем от 0 до +4, ночью от 0 до -3.

В восточных областях без осадков, температура днем от +1 до +4, ночью от -2 до +1. На юге Украины днем от +1 до +5, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +4 до +6, ночью от +2 до +4.