Третій рівень небезпеки. У Карпатах можливі зсуви снігу на дороги

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам не рекомендують йти у гори в ці дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держслужби з надзвичайних ситуацій .

У високогірних районах Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей 8-9 лютого, а також сьогодні у горах Чернівецької області буде зберігатися 3 рівень небезпеки сходження лавин.

Окрім цього, можливі зсуви снігу на дороги у гірських районах Закарпатської області.