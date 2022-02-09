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Третій рівень небезпеки. У Карпатах можливі зсуви снігу на дороги

Автор: РБК-Україна

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам не рекомендують йти у гори в ці дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У високогірних районах Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей 8-9 лютого, а також сьогодні у горах Чернівецької області буде зберігатися 3 рівень небезпеки сходження лавин.

Окрім цього, можливі зсуви снігу на дороги у гірських районах Закарпатської області.

Нагадаємо, туман та сніг паралізували роботу українських портів.

Зазначимо, спостережний пост у Карпатах замело снігом.

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Карпаты