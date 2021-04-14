У Карпатах в середині весни зберігається загроза сходження лавин

Погода в Карпатах, станом на 14 квітня, лишається холодною. У горах зберігається сніголавинна небезпека.
За даними УкрГідрометцентру, 14 квітня у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Зазначимо, за прогнозом синоптиків, в Івано-Франківській області сьогодні температура повітря вдень складе +6+8, а вночі +3+5. У Львівській області буде вдень +6+8, а вночі +2+4.
Синоптики зазначили, що сьогодні дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться - до +17.
Зазначимо, раніше український Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на тиждень. Через приход циклону XANDER погода почне змінюватися.
Також РБК-Україна писало, що з заходу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.