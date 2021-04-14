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У Карпатах в середині весни зберігається загроза сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Карпатах, станом на 14 квітня, лишається холодною. У горах зберігається сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 14 квітня у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, в Івано-Франківській області сьогодні температура повітря вдень складе +6+8, а вночі +3+5. У Львівській області буде вдень +6+8, а вночі +2+4.

Синоптики зазначили, що сьогодні дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться - до +17.

Зазначимо, раніше український Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на тиждень. Через приход циклону XANDER погода почне змінюватися.

Також РБК-Україна писало, що з заходу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.

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