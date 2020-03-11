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У Карпатах сьогодні утримається 3 рівень лавинної небезпеки

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 09:04
У Карпатах сьогодні утримається 3 рівень лавинної небезпеки
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Очікується значна сніголавинна небезпека

Сьогодні, 11 березня, у Карпатах утримається значна ймовірність сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у середу в горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека. Прогнозують 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Альпах сталося сходження двох лавин у регіонах Дахштайн та Карінтія. В результаті інциденту загинули 6 людей, п'ятеро з них були громадянами Чехії. Перша лавина мала ширину від 150 до 200 метрів і була завдовжки близько 400 метрів.

Також РБК-Україна писало, що на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії внаслідок сходу сніжної лавини біля льодовика загинули двоє громадян Німеччини. Біля льодовика Фричтов також пропали безвісти дві людини, які брали участь в оргнанізованому російською компанією турі.

Крім того, у Грузії після сходження снігової лавини на горі Тетнульди зник український турист. В районі сходження лавини перебували четверо туристів з Чехії та турист з України.

У Карпатах на вихідних можливе сходження лавин У Карпатах сьогодні очікується лавинна небезпека
Новини України Карпатылавина
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