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Синоптики обіцяють нам "весняну спеку": коли буде +20 і вище

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 20:40
Синоптики обіцяють нам "весняну спеку": коли буде +20 і вище Фото: Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро нарешті принесе потепління до +20 градусів і навіть вище. Відбудеться це ближче до наступних вихідних - 24-25 квітня. А до цього часу в країні буде прохолодно і дощитиме.

Прогнозом з нами поділилися синоптики Gismeteo і Українського гідрометцентру.

Так, в Gismeteo прогнозують, що вихідні будуть дощовими, з температурою +9+13, вдень +2+5 вночі.

Така ж погода, місцями з грозами і зливами, буде в країні до середи, 21 квітня. А з четверга і до наступної неділі температура почне поступово підвищуватися до +16 до +21 градуса. Очікуються прояснення та навіть сонячні дні - найімовірніше, вже на наступних вихідних 24-25 квітня.

Прохолодніше буде на морському узбережжі (+13+15), де вода ще не встигла прогрітися і охолоджує повітря.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Синоптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вищеСиноптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вищеСиноптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вищеСиноптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вище

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі показали детальні карти погоди на вихідних. Синоптики прогнозують помірне тепло вдень, холодні ночі і місцями опади.

У Києві субота буде з +9+11 градусів, а в неділю потеплішає до +12+14. Хмарно і дощитиме.

Детальний прогноз дивіться на картах нижче.

Синоптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вищеСиноптики обіцяють нам &quot;весняну спеку&quot;: коли буде +20 і вище

Скрін: Погода в Україні на вихідних 17-18 квітня (meteo.gov.ua)

Тим часом, рятувальники оголосили І рівень небезпеки, "жовтий" через заморозки. Вночі 17 квітня в західних і південних областях, а 18 квітня в Україні, крім північних і північно-східних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0... -5 градусів.

Раніше синоптики також розповіли, який сюрприз готує українцям погода на Великдень і травневі свята.

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