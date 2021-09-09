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В Карпатах стався землетрус

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Четвер 09 вересня 2021 08:06
В Карпатах стався землетрус Фото: у Карпатах зафіксували землетрус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Поблизу села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували землетрус. Підземний поштовх був магнітудою 2,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Землетрус стався 8 вересня о 16:32.

"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - повідомили рятувальники.

За їхньою інформацією, громадяни не зверталися до ДСНС унаслідок землетрусу.

Нагадаємо, на початку червня в Україні сталися два землетруси.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області.

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