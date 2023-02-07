ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мороз и небольшой снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 07:00
Мороз и небольшой снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня часть Украины накроет снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 7 февраля, в Украине ожидается морозная погода. В части областей возможен небольшой снег и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе, севере, Винницкой области, а также в Крыму днем пройдет небольшой снег. На остальной территории облачно, но без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. На юге и востоке Украины возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров сегодня днем в среднем покажут от нуля до -5 градусов, а ночью -4 -9 градусов.

В Карпатах и на Закарпатье днем ожидается до -10 градусов, а ночью до -17 градусов.

Мороз и небольшой снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

В столице температура воздуха днем будет в пределах от -1 до -3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России