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В Карпатах во время спуска с Говерлы погиб турист

Иллюстративное фото: в Карпатах во время спуска с Говерлы погиб турист (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Два человека заблудились во время спуска с горы Говерла в Карпатах. Спасатели помогли одному из них, а другого обнаружили без признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сегодня в 11:40 Служба спасения получила сообщение о том, что во время спуска по зеленому маршруту с горы Говерла двое туристов заблудились и нуждаются в помощи спасателей.

 

В 12:15 спасатели поисково-спасательного отделения Ворохта-2 и поста Заросляк направились для проведения поисково-спасательных работ.

В 14:20 одного из заблудившихся туристов на Говерле нашли между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопроводили к базе Заросляк.

Позже между Говерловским водопадом и синим маршрутом обнаружили второго туриста без признаков жизни. Спасатели проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Спасатели транспортировали тело погибшего к подножию горы и передали сотрудникам полиции.

Отметим, что это не первый несчастный случай на Говерле. Так, в июле на горе погибли мужчина и 11-летняя девочка из-за удара молнии.

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ГоверлаГСЧСКарпаты