У Карпатах під час спуску з Говерли загинув турист

Сьогодні о 11:40 Служба порятунку отримала повідомлення про те, що під час спуску по зеленому маршруту з гори Говерла двоє туристів заблукали та потребують допомоги рятувальників.

О 12:15 рятувальники пошуково-рятувального відділення Ворохта-2 та посту Заросляк направились для проведення пошуково-рятувальних робіт.

О 14:20 одного з заблукалих туристів на Говерлі знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли другого туриста без ознак життя. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Рятувальники транспортували тіло загиблого до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

Зазначимо, що це не перший нещасний випадок на Говерлі. Так, у липні на горі загинули чоловік та 11-річна дівчинка через удар блискавки.

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