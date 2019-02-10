В Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Сніголавинна небезпека 3 рівня очікується у горах Івано-Франківської області

В Карпатах, вследствие оттепели, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Снеголавинная опасность 3 уровня ожидается в горах Ивано-Франковской области.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 10 февраля 2019 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем поднимется до +7.

В столице Украины 10 февраля сухо, днем от +1 до +3, ночью от -8 до -6, ветер южный, 5-10 м/сек.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 10 февраля, на дорогах Киева местами возможна гололедица. В КГГА просят киевлян и гостей столицы быть осторожными, передвигаясь по городу.

Кроме того, синоптики предупредили о резких перепадах температуры. Синоптики рассказали, что разница между дневной и ночной температурой будет достигать 14-ти градусов.