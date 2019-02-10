У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура вдень коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла

У неділю, 10 лютого, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, сьогодні на дорогах столиці подекуди можлива ожеледиця, без опадів.

"Сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вдень від +1 до +3 тепла", - йдеться в повідомленні.

Також Управління з питань цивільного захисту КМДА, для попердження травматизму й уникнення аварійних ситуацій, надала поради й рекомендації для пересування містом під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути - напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків - як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різкі перепади температури. Синоптики розповіли, що різниця між денною і нічною температурою подекуди сягатиме 14-ти градусів.