У Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)
Температура вдень коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла
У неділю, 10 лютого, на дорогах Києва місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За даними синоптиків, сьогодні на дорогах столиці подекуди можлива ожеледиця, без опадів.
"Сьогодні буде хмарно з проясненнями, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вдень від +1 до +3 тепла", - йдеться в повідомленні.
Також Управління з питань цивільного захисту КМДА, для попердження травматизму й уникнення аварійних ситуацій, надала поради й рекомендації для пересування містом під час ожеледиці.
Поради водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути - напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, - удар, спрямований на вас, зменшить силу;
- будьте уважні й на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків - як правило, вони вкриті льодом.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про різкі перепади температури. Синоптики розповіли, що різниця між денною і нічною температурою подекуди сягатиме 14-ти градусів.