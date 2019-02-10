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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Новини » Суспільство    10.02.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 10 лютого 2019 року на території України  без опадів, температура повітря вдень підніметься до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від -1 до +1. На півночі України вдень від +1 до +4, вночі від -7 до -4. В центрі вдень від +1 до +4, вночі від -7 до -3.

У східних областях сухо, температура вдень від 0 до +4, вночі від -7 до +1. На півдні України вдень від 0 до +2, вночі від -2 до +1. У Криму сухо, температура вдень від +3 до +5, вночі від 0 до +2.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 лютого сухо, вдень від +1 до +3, вночі від -8 до -6, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Новини України Гідрометцентр
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