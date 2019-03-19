У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Сніголавинна небезпека очікується у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 19 березня, у зв'язку з підвищенням температури та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначається, що при обстеженні лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено сходження лавини мокрого снігу із північно-східного схилу гори Брескул. Об’єм та збитки уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 березня в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +16.

РБК-Україна писало, що навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

Крім того повідомлялося, кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше.