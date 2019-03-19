Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +16

Фото: погода в Україні буде місцями дощової (РБК-Україна)

У Києві сьогодні до +9

Погода на сьогодні: 19 березня в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі у всіх областях, крім Львівської, Волинської та Рівненської, температура повітря вдень від +8 до +12, вночі від +2 до +6. На півночі України дощі, вдень від +7 до +12, а вночі від +3 до +6. У центрі теж пройдуть невеликі дощі, вдень від +10 до +13, вночі від +2 до +5.

У східних областях сухо і хмарно з проясненнями, температура вдень від +11 до +14, вночі від 0 до +3. На півдні України опадів не очікується, вдень від +12 до +16, вночі від +1 до +6. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні 19 березня

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 19 березня дощі, вдень від +7 до +9, вночі від +4 до +6, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області 19 березня

