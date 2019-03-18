У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

У високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 18 марта 2019 года в западных областях Украины пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +17.

По данным синоптиков, на западе местами небольшие дожди, температура воздуха днем от +9 до +17, ночью от 0 до +6. На севере Украины сухо, днем от +11 до +14, а ночью от 0 до +2. В центре без осадков, днем от +11 до +16, ночью от 0 до +4.

В восточных областях сухо, температура днем от +9 до +12, ночью от 0 до +2. На юге Украины осадки не ожидаются, днем от +11 до +15, ночью от 0 до +5. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4.

Добавим, синоптик Наталья Диденко заявляла, что 18 марта погода в Украине улучшится, температура местами поднимется до +22. Отмечается, что в Винницкой и Черновицкой областях завтра ожидается температура от +17 до +22 градусов днем. В восточных областях воздух прогреется от +7 до +11 градусов. А во Львовской области днем 6-10 градусов выше нуля.