У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Туристів закликають утриматися від походів на високогір'я

Снеголавинная опасность в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится 12 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

Как отмечается, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 12 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Также сообщается, что низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохраняется 12-13 марта в горах Львовской и Черновицкой областей.

РБК-Украина писало, что в период с 10 по 11 марта в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской области спасатели предупреждали о возможном сходе снежных лавин.

Напомним, на днях на горе Пожижевская в Карпатах выпало до 80 сантиметров снега.