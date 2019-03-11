ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах випало до 80 см снігу

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 14:43
У Карпатах випало до 80 см снігу
Ілюстративне фото (twitter.com ifreporter)

Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеню

На горі Пожижевська у Карпатах випало до 80 сантиметрів снігу. Про це заявив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Метеоролог зазначив, що хуртовини у горах зафіксовані з неділі, 10 березня.

"На горі Пожижевська випало до 80 см снігу, в горах хуртовини замітають з неділі. Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеню", - зазначив Фригович.

За його словами, ці снігопади у березні не останні. В області у вівторок, 12 березня, очікують сильний вітер до 20 м/с. Крім того, вночі прогнозують похолодання до 1-2 градусів морозу, вдень до 7 градусів тепла.

Зазначимо, що висота Пожижевської гори складає 1822 м. На Пожижевській полонині, на висоті 1550 м , розташована сніголавинна метеостанція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, 9 березня у горах Івано-Франківської області і 9-10 березня у високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики попереджали, що на річках Закарпатської області 9 березня очікуються підйоми рівнів води.

Додамо також, синоптик Наталія Діденко заявила, що похолодання в Україні буде зберігатися на цьому тижні. А потепління варто очікувати 16-17 березня.

У Карпатах очікується значна лавинна небезпека У Карпатах очікується сніголавинна небезпека
Новини України снегКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся