У Карпатах випало до 80 см снігу

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Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеню

На горі Пожижевська у Карпатах випало до 80 сантиметрів снігу. Про це заявив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Метеоролог зазначив, що хуртовини у горах зафіксовані з неділі, 10 березня.

"На горі Пожижевська випало до 80 см снігу, в горах хуртовини замітають з неділі. Сніголавинна небезпека сягає 4-го ступеню", - зазначив Фригович.

За його словами, ці снігопади у березні не останні. В області у вівторок, 12 березня, очікують сильний вітер до 20 м/с. Крім того, вночі прогнозують похолодання до 1-2 градусів морозу, вдень до 7 градусів тепла.

Зазначимо, що висота Пожижевської гори складає 1822 м. На Пожижевській полонині, на висоті 1550 м , розташована сніголавинна метеостанція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, 9 березня у горах Івано-Франківської області і 9-10 березня у високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики попереджали, що на річках Закарпатської області 9 березня очікуються підйоми рівнів води.

Додамо також, синоптик Наталія Діденко заявила, що похолодання в Україні буде зберігатися на цьому тижні. А потепління варто очікувати 16-17 березня.