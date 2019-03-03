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У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 10:11
У Карпатах очікується сніголавинна небезпека
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Лавинна небезпека зберігається у декількох західних областях

У понеділок, 4 березня, у горах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Укргідрометцентру в Facebook.

Як повідомляється, завтра у горах Івано-Франківської області очікується 3 рівень сніголавинної небезпеки.

Крім того, 2 рівень небезпеки сходження лавин збережеться у горах Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - зазначили у відомстві.

У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

Лавинна ситуація в Карпатах

Лавинна ситуація в Карпатах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах рятувальники ведуть пошуки двох туристів з Одеси, які зникли при спуску з Говерли. Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавин, круті схили, обмерзання і відсутність мобільного зв'язку у місці проведення пошуків.

Додамо, напередодні в горах Івано-Франківської області зберігалася значна лавинна небезпека (3 рівень), в результаті чого було оголошено штормове попередження.

Як писало РБК-Україна, 22 лютого у Карпатах в Івано-Франківській області загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський. Решта туристів були евакуйовані.

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