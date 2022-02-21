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Погода у Карпатах різко погіршилася. Українців закликають не ходити в гори

Автор: Кароліна Гайдук

У горах Карпат очікується погіршення погодних умов у понеділок, 21 лютого. Рятувальники радять утриматися від виходу у високогір'я.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

У відомстві зазначили, що на горі Піп Іван Чорногірський знизилася видимість.

"Станом на 21.02.2022 р.Піп Іван Чорногірський температура повітря -7, вітер південний 16 м/с з поривами до 20 м/с, хмарно, обмежена видимість до 20 м", - йдеться в повідомленні.Фото: погіршення погоди (Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)

Відзначимо, що синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого.

Нагадаємо, що 21 лютого очікуються сильні пориви вітру. Зокрема, шквали накриють західні області.

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