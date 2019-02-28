В Карпатах оголошено штормове попередження

Значна сніголавинна небезпека очікується в Івано-Франківській області

В горах Ивано-Франковской области 28 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), за что объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

Как отмечается, при небольшом дополнительном нагружении в горах возможен сход лавин.

В то же время, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 28 февраля - в горах горах Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей, а 1 марта - в горах Карпатах.

Напомним, в первый день весны, завтра, 1 марта, ожидается местами мокрый снег, воздух кое-где прогреется до +8 градусов. Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.

РБК-Украина писало, что в последний день календарной зимы, 28 февраля, воздух прогреется до +11 градусов. Существенных осадков сегодня не ожидается, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.