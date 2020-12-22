Сніг та туман: в Україні погіршилась погода

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 23 грудня, в Україні спостерігається погіршення погодних умов. Дорожники повідомили про сніг та тумани.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, невеликий сніг випадає в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, де випало до 4 см. У Київській та Івано-Франківській областях очікуються тумани. На решті території буде без опадів.

У відомстві зазначають, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у західних областях України очікуються дощі, а на сході та півдні буде йти сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до +5 градусів, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Крім того, в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.