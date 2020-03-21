У Карпатах оголосили штормове попередження

Синоптики оголосили штормове попередження в Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

зокрема, 22-23 березня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) в горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей через прогнозованих снігопадів і хуртовин. Помірна небезпека сходження лавин очікується в ці у горах Львівської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Настійно радимо утриматися від походів на високогір'я", - повідомляють синоптики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні на вихідних очікується істотне похолодання. На всій території очікуються опади у вигляді дощу і невеликого снігу. Температура повітря вночі опуститися до -6, вдень -2+3 градуси.

Також повідомлялося, що 21 березня в західних, північних і центральних областях очікується дощ зі снігом. В західних областях сьогодні сніг з дощем, температура повітря вдень становитиме +4+7. На півночі і в Київській області так само, вдень +6+8, а вночі +2+4.