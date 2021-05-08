Дощі, грози, похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні погода в Україні різко погіршиться. У більшості областей буде дощ з грозами.
Прогноз у всіх областях
В східних, цетральних та південних областях. Тут температура повітря складе +12+22, а вночі +7+12. Зокрема, у Луганській області вдень буде +20+22, а вночі +9+11.
На заході очікується мінлива хмарність. В цих регіонах температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +5+8.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +8+10.
Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки в Україні на вихідні.
Крім того, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.
Зазначимо, раніше синоптик попередила про похолодання з дощами в Україні.