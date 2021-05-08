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Дощі, грози, похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Субота 08 травня 2021 10:00
Дощі, грози, похолодання: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні погода в Україні різко погіршиться. У більшості областей буде дощ з грозами.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

В східних, цетральних та південних областях. Тут температура повітря складе +12+22, а вночі +7+12. Зокрема, у Луганській області вдень буде +20+22, а вночі +9+11.

На заході очікується мінлива хмарність. В цих регіонах температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +5+8.

Дощі, грози, похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +8+10.

Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки в Україні на вихідні.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.

Зазначимо, раніше синоптик попередила про похолодання з дощами в Україні.

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