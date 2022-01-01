Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року
Фото: погода в Україні 1 січня буде зі шквалами, дощами та снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 1 січня на всій території України буде дощова погода, а у північно-східних регіонах - зі снігом. Очікуються шквали, вдень температура повітря підніметься подекуди до +8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
У східних та північно-східних областях очікується сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Втім, на решті територій також йтиме дощ, але вже без снігу. Вночі у західних областях та вдень на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:
- у західних областях вдень +5 +8, вночі +2 +6 градусів;
- на півночі країни +1 +7 вдень, а вночі від -3 до +4;
- у східних областях вдень +1 +3 градусів, а вночі -1 -5 морозу;
- на півдні країни вдень +3 +8 градусів, вночі +1 +4;
- у центральних областях вдень +3 +7, а вночі від 0 до +4.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці протягом доби очікується невеликий дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, вночі +1 +3.