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Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року

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Україна, Субота 01 січня 2022 07:00
Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року Фото: погода в Україні 1 січня буде зі шквалами, дощами та снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 січня на всій території України буде дощова погода, а у північно-східних регіонах - зі снігом. Очікуються шквали, вдень температура повітря підніметься подекуди до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

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У східних та північно-східних областях очікується сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Втім, на решті територій також йтиме дощ, але вже без снігу. Вночі у західних областях та вдень на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:

  • у західних областях вдень +5 +8, вночі +2 +6 градусів;
  • на півночі країни +1 +7 вдень, а вночі від -3 до +4;
  • у східних областях вдень +1 +3 градусів, а вночі -1 -5 морозу;
  • на півдні країни вдень +3 +8 градусів, вночі +1 +4;
  • у центральних областях вдень +3 +7, а вночі від 0 до +4.

Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року

Погода в Києві

Сьогодні в столиці протягом доби очікується невеликий дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, вночі +1 +3.

Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року

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