В Карпатах грибами отруїлися троє людей, вони в реанімації

У селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію Турківської лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 5 серпня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом "отруєння грибами", поступили три особи, мешканці с. Карпатське (Боринська ТГ) Самбірського району 1960, 1988 та 1996 року народження.
"Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на днях під Чернівцями троє дорослих та двоє дітей отруїлися грибами, які збирали у лісі неподалік села Селятин у Вижницькому районі.