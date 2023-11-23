В Карпатах -10. Спасатели дали советы, предупредив о непогоде не только в горах

В Карпатах на утро четверга, 23 ноября, сильный мороз, а в Киеве и области днем сильный ветер и гололед. Спасатели дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"-10°С уже на горе Поп Иван Черногорский. Так что, если отправляетесь в горы - позаботьтесь о теплой одежде", - посоветовали спасатели.

Погода в Киеве и области

Кроме того, по данным ГСЧС, днем в Киеве, западных и северных областях прогнозируются порывы 15-20 м/с, в Карпатах - 25 м/с. В столице и Киевской области также ожидается на дорогах гололедица.

"Призываем пешеходов и водителей быть бдительными и соблюдать ПДД и элементарные правила безопасности", - добавили в ведомстве.

Погода в столице

Погода в Киеве и области начала портиться со вчера. В столице в среду, 22 ноября, выпал снег, начался гололед. Столичных водителей еще с утра просили не выезжать на дороги без необходимости. Не лучше ситуация была и в других регионах Украины. Уже на 12:00 22 ноября, в связи с ухудшением погоды, в Украине произошло 46 ДТП. Учитывая общее количество вызовов полиции, каждый седьмой был именно по причине аварии.

Причем, судя по прогнозам синоптиков, непогода сегодня усилится. В частности, в Киеве предупредили о мокром снеге и гололеде.