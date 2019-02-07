Кармазін: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Кармазіна кандидатом у президенти

Дата рождения: 21 сентября 1957 года (61 год)

Партия: самовыдвиженец

Должность: президент общественной организации "Институт права и общества"

Семья: женат, двое детей

Кармазин на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Кармазин на выборах 2019. Новости

7 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Юрия Кармазина кандидатом в президенты Украины.

Биография

Юрий Анатольевич Кармазин родился 21 сентября 1957 года в Звенигородке (Черкасская область), окончил Одесский государственный университет. В 1980 году работал помощником прокурора Центрального района Одессы, в 1982 году Кармазина назначили помощником прокурора Одесской области, а затем заместителем специального прокурора в Одессе, прокурором Приморского района Одессы, судьей Одесского областного суда.

Политическая деятельность

В 1994 году Кармазин был избран народным депутатом Верховной рады Украины. Также он прошел в Раду на парламентских выборах в 1998 году.

В 1999 году Кармазин был избран главой Партии защиты отечества, которую возглавляет по сей день. Кроме того, в 1999 году Кармазин участвовал в президентских выборах, занял 10-е место. Кармазин принимал активное участие в акции "Украина без Кучмы".

В 2002 году Кармазин был избран нардепом в третий раз, он прошел в Раду по спискам блока партии "Наша Украина".

Фото: Юрий Кармазин (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

На парламентских выборах в 2006 году Кармазин возглавлял избирательный список Блока Юрия Кармазина, в Раду не прошел. Кроме того, в 2006 году Кармазин принимал участие в выборах мэра Киева, занял 4 место.

В 2007 году Кармазин прошел в Раду по списку блока партии "Наша Украина - Народная Самооборона".

Фото: Юрий Кармазин (https://www.facebook.com/YuriyKarmazin)

На данный момент Кармазин возглавляет общественную организацию "Институт права и общества".

Семья

Кармазин женат, воспитывает двоих дочерей.