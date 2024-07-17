Карма в действии? Как юг РФ резко оказался без света и что происходит в оккупированном Крыму

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С чего все началось

Вчера, 16 июля, днем на Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования, в результате которого в регионах юга России начали отключать электричество.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены почасовые графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - заявили в российском Минэнерго во вторник.

В свою очередь в "Росэнергоатоме" сообщили, что "сработала защита", не уточнив, от чего именно. Таким образом, без света вчера оказались около миллиона человек. Ограничения действовали в нескольких крупных городах, в том числе Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Геленджике, Новороссийске, Ставрополе. В нескольких из них остановились трамваи и троллейбусы, наблюдались проблемы с мобильной связью.

Параллельно этому возникли проблемы и во временно оккупированном Крыму. В ряде районов произошли аварийные отключения света. Частично были обесточены Ялта, Евпатория, Алушта, Симферополь, Керчь, Судак, Феодосия и т.д.

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что отключения якобы "связаны с аномальной жарой". В городах полуострова начали вводить временные графики подачи электроэнергии, а в Севастополе прекратили работу троллейбусы и не работали светофоры.

Где сегодня выключают свет в РФ

Сегодня в Минэнерго РФ сообщили, что электроснабжение потребителей на юге России "частично восстановлено". Но проблемы остаются в Краснодаре, где еще вчера из-за сбоя в работе Ростовской АЭС остановили движение трамваев и троллейбусов и не работало полторы сотни светофоров.

Сегодня мэр города Евгений Наумов предупредил местных жителей, что в Краснодаре на три дня введен график отключений. Свет будут выключать с 12:00 до 18:00 с 17 по 19 июля или "до отмены диспетчерского распоряжения". Он призвал россиян "проявить терпение" и назвал соответствующее решение "вынужденной мерой в такую жару". Он надеется, что снова массово не будут выключать свет, но признает, что есть ограничения в работе промышленности в пиковые часы.

Кроме того, сегодня снова начали выключать свет и в Ростовской области. Местный губернатор Василий Голубев сообщил, что "из-за перегрузки высоковольтной линии" в Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах региона "опять вводятся временные отключения". Голубев говорит, что эти "вынужденные меры" приняты якобы для "снижения нагрузки и во избежание новых аварий", но он не указывает точных временных рамок когда свет могут вернуть.

И хотя сегодня в большинстве регионов России удалось вернуть электричество потребителям (но ситуация еще может измениться), в Минэнерго признают, что массовые отключения на юге страны могут повториться.

"Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на пределе своих возможностей", - сказал замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Какая ситуация в оккупированном Крыму

По состоянию на сегодняшний день неутешительной ситуация со светом остается на оккупированном полуострове. Так, в Севастополе, Симферополе, Керчи и Судаке сегодня тоже действуют графики отключений. Света не будет ориентировочно по два-три часа.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорит, что ограничения вводятся, чтобы "снять нагрузку в системе и привести технические процессы в норму" и связывает их вчерашним "сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС".

В свою очередь оккупационное предприятие "Крымэнерго" на своем канале в Telegram обнародовало график, по которому происходят отключения.