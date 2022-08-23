Карлівська фільтрувальна станція пропрацювала 6 годин та знову була знеструмлена
Декілька населених пунктів Донецької області 23 серпня залишилися без води, через зупинку роботи Карлівської фільтрувальної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Покровського міського голови Руслана Требушкіна.
"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію", - йдеться у повідомленні.
За словами Требушкіна, водопостачання буде відновлене після проведення ремонтних робіт. Роботу станції відновили лише вранці, яка через бої не працювала 3 дні.
Зазначимо, що Карлівська фільтрувальна станція забезпечувала водопостачанням 9 населених пунктів. Без води залишилися мешканці Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.
Нагадаємо, що раніше частина Донецької області залишилася без води через бойові дії.
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