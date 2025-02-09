В Карибском море произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Немецкий исследовательский центр наук о Земле сообщил, что подземные толчки залегали на глубине 10 км. Сначала их оценивали в 6,89 баллов.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения составляла 7,6, оно залегало на глубине 10 км.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что после землетрясения действует предупреждение о цунами в Карибском море и на севере Гондураса. В ведомстве также добавили, что цунами не ожидается на побережье Атлантического океана либо Мексиканского залива США.

Система предупреждения о цунами США также выдала предупреждение о цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

В настоящий момент неизвестно, ощущались ли толчки или разрушения на суше.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это самые мощные толчки в регионе с 2021 года, когда на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.