Кардинальное обновление флагманских ноутбуков: Apple официально анонсировала мероприятие Pro and Tell

Главный анонс осени: новый MacBook Pro

Вскоре после презентации новых устройств для умного дома Apple готовится представить обновленную линейку ноутбуков. Мероприятие пройдет 28 октября.

Apple является ныне поощряющим некоторые медиа для целого дня продукта завершения практики на Окт. 28 в Los Angeles. Это для Touch-Screen MacBooks, iPad mini, M6 Macs. — Mark Gurman (@markgurman) 15 октября 2026

Флагманский ноутбук Apple впервые за последние пять лет получит полностью переработанный корпус.

Новинка станет заметно легче и немного тоньше предыдущих моделей. Кроме того, компания впервые в истории своих компьютеров оснастит Mac сенсорным OLED-экраном.

Обычный большой вырез в верхней части экрана будет заменен на аккуратное отверстие, а также будет интегрирована интерактивная панель Dynamic Island.

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Производительность и другие новинки презентации

Несмотря на серьезный редизайн, по данным инсайдеров, ожидаемых чипов M6 Pro или M6 Max презентации ждать не стоит.

Ноутбуки будут использовать хорошо известные процессоры Apple M5 Pro и M5 Max, в то время как чипы следующего поколения появятся не раньше осени 2027 года.

Can't wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

В то же время на мероприятии ожидается обновление других устройств:

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro в старом корпусе и настольный компьютер iMac получат процессоры нового поколения Apple M6.

iPad mini получит долгожданного преемника с более современным процессором и OLED-дисплеем, хотя экран планшета может сохранить стандартную частоту обновления 60 Гц.