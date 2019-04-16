"Кардіфф" повідомив ФІФА про відмову платити "Нанту" за загиблого Салу

Валлійська клуб стверджує, що угода не була офіційно зареєстрована

"Кардіфф Сіті" заявив Міжнародній федерації футболу (ФІФА), що не заплатить "Нанту" за трансфер аргентинського форварда Еміліано Салу. Про це повідомляє Sky Sports.

Валлійська клуб хоче довести, що трансфер Сали з французького клубу став недійсним після його загибелі.

Окрім того, "Кардіфф" повідомить ФІФА, що контракт, підписаний з аргентинцем, був відхилений керівництвом англійської Прем'єр-ліги через те, що схема оплати трансферу не відповідає правилам ліги.

Також у валлійському клубі вважають, що "Нант" не виконав деякі юридичні вимоги, які були узгоджені до підписання договору про трансфер.

Раніше "Нант" направив в організацію позов, в якому вимагав у "Кардіффа" виплати 15 млн фунтів стерлінгів, оскільки валлійський клуб заморозив переведення першого запланованого платежу.

28-річний Еміліано Сала перейшов з "Нанта" в "Кардіфф", ставши найдорожчим гравцем в історії британського клубу. Але він не встиг зіграти жодного матчу за новий клуб. Футболіст загинув в авіакатастрофі, коли повертався в Уельс з Франції після прощання з колишніми одноклубниками.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.