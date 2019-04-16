ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Кардифф" уведомил ФИФА об отказе платить "Нанту" за погибшего Салу

Новости » Спорт    16.04.2019 - 16:49
"Кардифф" уведомил ФИФА об отказе платить "Нанту" за погибшего Салу

Валлийский клуб утверждает, что сделка не была официально зарегистрирована

"Кардифф Сити" заявил Международной федерации футбола (ФИФА), что не заплатит "Нанту" за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Салу. Об этом сообщает Sky Sports.

Валлийский клуб хочет доказать, что трансфер Салы из французского клуба стал недействительным после его гибели. 

Кроме того, "Кардифф" сообщит ФИФА, что контракт, подписанный с аргентинцем, был отклонен руководством английской Премьер-лиги из-за того, что схема оплаты трансфера не соответствует правилам лиги.

Также в валлийском клубе считают, что "Нант" не выполнил некоторые юридические требования, которые были согласованы до подписания договора о трансфере.

Ранее "Нант" направил в организацию иск, в котором потребовал у "Кардиффа" выплаты 15 млн фунтов стерлингов, так как валлийский клуб заморозил перевод первого запланированного платежа.

28-летний Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", став самым дорогим игроком в истории британского клуба. Но он не успел сыграть ни одного матча за новый клуб. Футболист погиб в авиакатастрофе, когда возвращался в Уэльс из Франции после прощания с бывшими одноклубниками.

Напомним, президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы выведен из обращения.

ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до летнего трансферного окна ФИФА может оштрафовать "Кардифф" за отказ платить за трансфер погибшего Салы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ФИФАтрансферыотказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь