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ФІФА зареєструвала скаргу "Нанта" на "Кардіфф" через трансфер Сали

Новини » Спорт    20.03.2019 - 14:46
ФІФА зареєструвала скаргу "Нанта" на "Кардіфф" через трансфер Сали
Фото: Еміліано Сала (cardiffcityfc.co.uk)

Валлійська клуб зобов'язаний відповісти на запит до 3 квітня

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зареєструвала скаргу "Нанта" на адресу "Кардіфф Сіті", який до цих пір не перерахував перший платіж за трансфер Еміліано Сали. Про це інформує L'Equipe.

Англійський клуб і досі не відправив перший платіж за трансфер загиблого в авіакатастрофі 28-річного аргентинця, тіло якого було знайдено 8 лютого в уламках затонулого літака.

За словами представників французького клубу скарга була подана 26 лютого, коли закінчився термін першого платежу від англійців у розмірі 6 млн євро з 15.

Керівництво валлійського клубу має відповісти на претензію "Нанта" до 3 квітня.

Форвард виступав за "Нант" з липня 2015 року. За цей час Сала провів за французький клуб 133 матчі, забив 48 голів і зробив 13 результативних передач.

20 січня "Кардіфф" зробив найдорожчий у своїй історії трансфер, купивши гравця за 15 млн фунтів.

Нагадаємо, президент "Нанта" Вальдемар Кіта заявив, що 9 номер нападника команди Еміліано Сали виведений з обігу.

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