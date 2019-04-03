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"Кардіфф" запропонував "Нанту" без ФІФА вирішити питання щодо Сали

Новини » Спорт    03.04.2019 - 11:44
"Кардіфф" запропонував "Нанту" без ФІФА вирішити питання щодо Сали
Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Англійський клуб відправив французам пропозицію провести очну зустріч

"Кардіфф Сіті" звернувся до "Нанта" з пропозицією провести зустріч представників клубів, щоб вирішити питання з приводу трансферу загиблого нападника Еміліано Сали. Про це повідомляє BBC.

Валлійська клуб хоче вирішити питання з французьким без втручання ФІФА. Минулого тижня "Кардіфф" відправив "Нанта" пропозицію провести очну зустріч.

Клуби як і раніше сперечаються щодо того, до кого з них був приписаний Сала на момент своєї загибелі. "Нант" продовжує наполягати на виплаті всієї суми за перехід аргентинця, оскільки трансферний сертифікат був зареєстрований в міжнародних інстанціях.

3 квітня було крайнім терміном, коли валлійському клубу слід було відповісти на скаргу, подану "Нантом" в ФІФА. Пізніше "Кардіфф" отримав додатковий час до 15 квітня.

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