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"Кардифф" предложил "Нанту" без ФИФА решить вопрос по Сале

Новости » Спорт    03.04.2019 - 11:44
"Кардифф" предложил "Нанту" без ФИФА решить вопрос по Сале
Фото: Эмилиано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Английский клуб отправил французам предложение провести очную встречу

"Кардифф Сити" обратился к "Нанту" с предложением провести встречу представителей клубов, чтобы решить вопрос по поводу трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы. Об этом сообщает BBC.

Валлийский клуб хочет решить вопрос с французским без вмешательства ФИФА. На прошлой неделе "Кардифф" отправил "Нанту" предложение провести очную встречу.

Клубы по-прежнему спорят насчет того, к кому из них был приписан Сала на момент своей гибели. "Нант" продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход аргентинца, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.

3 апреля было крайним сроком, когда валлийскому клубу следовало ответить на жалобу, поданную "Нантом" в ФИФА. Позже "Кардифф" получил дополнительное время до 15 апреля.

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