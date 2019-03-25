Караван мігрантів рухається по Мексиці до США

Караван мігрантів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики на кордоні з США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За даними міграційних служб, всього в каравані налічується близько 1,2 тис. людей. Мігранти рухаються з міста Тапачула на кордоні з Гватемалою у бік США.

Видання пише, що вранці 23 березня велика група людей попрямувала в бік мексиканської міста Уистла південного штату Чіапас. Відзначається, що за цим маршрутом слідували попередні каравани, що прямують на північ.

Раніше повідомлялося, що через підкоп під огорожею на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів.

Нагадаємо, 2 січня через кордон Мексики зі США в перші години нового року спробували прорватися близько 150 мігрантів, прикордонники застосували сльозогінний газ.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що його адміністрація несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, затриманих на кордоні між США і Мексикою.