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На карантині перебуває понад 150 військових, - Міноборони

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:47
На карантині перебуває понад 150 військових, - Міноборони
Фото: Сергій Моргун (mil.gov.ua)

У лавах ЗСУ коронавірусу не виявили

Станом на 26 березня майже 150 українських військовослужбовців перебувають на карантині через підозру на коронавірус. Про це заявив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України Сергій Моргун.

За словами Моргуна, на сьогодні у лавах Збройних сил України не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. На ізоляції перебувають 145 військовослужбовців.

"Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб складає 48 осіб", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві коронавірусом заразився військовий пенсіонер. Понад тиждень тому 70-річного чоловіка госпіталізували до Олександрівської лікарні з підозрою на коронавірус. Наразі у нього підтверджено захворювання на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Запоріжжі зросла кількість випадків зараження коронавірусом. Станом на 26 березня в місті зафіксовано 5 хворих коронавірусом. Крім того, на стадії діагностування перебуває одна дитина.

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