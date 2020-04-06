Через карантин у Києві сталася сутичка з поліцією, є затримані

Через карантину в Києві на території Гідропарку сталася сутичка з поліцією, в результаті інциденту двох порушників забрали у відділення. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що на території Гідропарку під час акції протесту проти карантину виник спір між спортсменами і поліцейськими.

"Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику. В результаті двох найбільш активних учасників інциденту доставили в територіальне управління поліції, де встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення", - йдеться в повідомленні.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей). Один з них знаходився на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий - перебував у парковій зоні без документів.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці можуть обмежити пересування на своїх автомобілях, якщо і далі буде продовжуватися порушення карантину. При цьому він підкреслив, що подібні обмеження вводяться на рівні уряду.

Станом на 6 квітня в Києві заразилися 267 осіб і 4 померли.