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Карантин на Закарпатье. Треть школ перевели на онлайн обучение

Закарпатская область, Вторник 18 февраля 2025 13:22
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Карантин на Закарпатье. Треть школ перевели на онлайн обучение Фото: на Закарпатье школы переходят в онлайн из-за гриппа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области более трети школ перевели на дистанционный формат обучения. Причина - рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную государственную администрацию.

По словам директора департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяны Марусинец, 236 школ перешли на дистанционную форму, а 77 тысяч учеников учатся онлайн.

Дистанционное обучение ввели во всех школах 13 общин региона - Бедевлянской, Великоберезнянской, Виноградовской, Великобычковской, Горинчевской, Довжанской, Дубовской, Дубриницко-Малоберезнянской, Мукачевской, Перечинской, Ужгородской, Хустской и Ясинянской.

По состоянию на сегодня, закрыты 78 из 586 детских садов.

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на Закарпатье выросла на 36,4%. Зафиксировано 9 037 случаев болезней, из них 5 677 - среди детей.

Марьяна Марусинец отметила, что решение о введении дистанционного обучения принимают педагогические советы учебных заведений по рекомендациям профильных комиссий общин и эпидемиологов. При этом отдельные общины уже вышли из карантина.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать увеличение количества больных гриппом, ОРВИ и COVID-19. В связи с этим учебные заведения вынуждены временно переходить на онлайн обучение или вводить карантин. Сейчас на дистанционную форму, кроме Закарпатья, переходят школы в Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской и Черновицкой областях.

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ОРВИ Карантин Грипп Дистанционное обучение
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