Карантин на Закарпатье. Треть школ перевели на онлайн обучение

В Закарпатской области более трети школ перевели на дистанционный формат обучения. Причина - рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную государственную администрацию .

По словам директора департамента образования и науки, молодежи и спорта ОВА Марьяны Марусинец, 236 школ перешли на дистанционную форму, а 77 тысяч учеников учатся онлайн.

Дистанционное обучение ввели во всех школах 13 общин региона - Бедевлянской, Великоберезнянской, Виноградовской, Великобычковской, Горинчевской, Довжанской, Дубовской, Дубриницко-Малоберезнянской, Мукачевской, Перечинской, Ужгородской, Хустской и Ясинянской.

По состоянию на сегодня, закрыты 78 из 586 детских садов.

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на Закарпатье выросла на 36,4%. Зафиксировано 9 037 случаев болезней, из них 5 677 - среди детей.

Марьяна Марусинец отметила, что решение о введении дистанционного обучения принимают педагогические советы учебных заведений по рекомендациям профильных комиссий общин и эпидемиологов. При этом отдельные общины уже вышли из карантина.