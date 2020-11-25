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Карантин вихідного дня: ОАСК просять стягнути з Кабміну 0,5 млн гривень

Україна, Середа 25 листопада 2020 17:36
Карантин вихідного дня: ОАСК просять стягнути з Кабміну 0,5 млн гривень
Фото: ОАСК (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо оскарження карантину вихідного дня. Позивач просить суд стягнути з Кабінету міністрів півмільйона гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов жителя Чернігівської області до Кабінету міністрів. Серед вимог позову - скасувати постанову уряду, якою було введено карантин вихідного дня", - вказано у повідомленні.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня до ОАСК надійшло три позови про оскарження карантину вихідного дня.

В ОАСК уточнюють, що наразі суд відкрив провадження у справах за двома позовами, третю позовну заяву суд залишив без руху для усунення позивачем недоліків.

Нагадаємо, Верховна рада раніше не змогла скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Так, два тижні тому Кабмін ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Запроваджені урядом обмеження, зокрема, передбачають заборону діяльності закладів культури на вихідних.

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