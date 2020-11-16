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ОАСК отримав три позови про скасування карантину вихідного дня

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 17:08
ОАСК отримав три позови про скасування карантину вихідного дня
Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва отримав три позови щодо оскарження запровадженого урядом карантину вихідного дня. У кожному з позовів відповідачем є Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

З позовами до ОАСК звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Позивачі просять суд скасувати додаткові карантинні обмеження з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, які уряд запровадив до 30 листопада.

Позивачі вважають, що ці обмеження несуть негативний вплив на заклади культури та призведуть до втрат близько половини доходів за вихідні.

"Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Запроваджені урядом обмеження, зокрема, передбачають заборону діяльності закладів культури на вихідних.

Як писало РБК-Україна, у парламенті зареєстрували постанову, в якій народні депутати рекомендують уряду скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Крім того, у Кабміні заявили, що виконають рішення Ради щодо карантину вихідного дня у законний спосіб.

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