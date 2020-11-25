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Карантин выходного дня: ОАСК просят взыскать с Кабмина 0,5 млн гривен

Украина, Среда 25 ноября 2020 17:36
Карантин выходного дня: ОАСК просят взыскать с Кабмина 0,5 млн гривен
Фото: ОАСК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Окружной административный суд Киева поступил иск об обжаловании карантина выходного дня. Истец просит суд взыскать с Кабинета министров полмиллиона гривен морального ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрирован иск жителя Черниговской области в Кабинет министров. Среди требований иска - отменить постановление правительства, которым был введен карантин выходного дня", - указано в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе в ОАСК поступило три иска об обжаловании карантина выходного дня.

В ОАСК уточняют, что на данный момент суд открыл производство в делах по двум искам, третье исковое заявление суд оставил без движения для устранения истцом недостатков.

Напомним, Верховная рада ранее не смогла отменить введенный карантин выходного дня.

Так, две недели назад Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня. Введенные правительством ограничения, в частности, предусматривают запрет деятельности учреждений культуры на выходных.

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