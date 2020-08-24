Карантин в Україні: набуло чинності нове зонування

В Україні сьогодні, 24 серпня, набуло чинності нове зонування адаптивного карантину. Міста і райони були розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер, 20 серпня.

Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населені пункти та райони:

Червона:

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський і Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області

Помаранчева:

місто Ужгород;

місто Івано-Франківськ;

місто Львів;

місто Тернопіль;

місто Харків.

Жовта зона:

місто Київ ;

; місто Луцьк;

місто Житомир;

місто Бориспіль;

місто Одеса;

місто Рівне;

місто Суми;

місто Хмельницький.

Зелена: всі міста і райони, що не потрапили в червону, помаранчеву і жовту зони карантину.

Зазначимо, "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У свою чергу, в "помаранчевої" заборонено проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей в дитячі табори, обмеження роботи розважальних закладів.

У "жовтій зони" забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, а у "зеленій зоні" - проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.

Нагадаємо, в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу, сама складна епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

Крім того, під час минулого перерозподілу на зони карантину в "жовтий список" потрапили Харків, Одеса, Ужгород.